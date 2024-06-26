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Показать фото упавшего автомобиля в Краснодаре

26.06.2024 Автор: Андрей Моисеев




Упавший автомобиль в Краснодаре

Во вторник днем в Краснодаре произошла трагедия. Автомобиль BMW с водителем, женщиной и ребенком в салоне протаранил заграждение парковки ТЦ «Галерея» и рухнул с третьего этажа.

Все находящиеся в салоне скончались на месте происшествия от полученных травм.

По данным СМИ, за рулем находился Рафаэль Аракельян, который руководил центром реабилитации алкоголиков и наркоманов «Высота», его жена Екатерина и 12-летний сын Дмитрий.

ТЦ «Галерея» расположен в центре Краснодара на улице Володи Головатого.

Фото: Газета.Ru
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    Источник: HR Новости







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