Показать фото упавшего автомобиля в Краснодаре

Во вторник днем в Краснодаре произошла трагедия. Автомобиль BMW с водителем, женщиной и ребенком в салоне протаранил заграждение парковки ТЦ «Галерея» и рухнул с третьего этажа.
Все находящиеся в салоне скончались на месте происшествия от полученных травм.
По данным СМИ, за рулем находился Рафаэль Аракельян, который руководил центром реабилитации алкоголиков и наркоманов «Высота», его жена Екатерина и 12-летний сын Дмитрий.
ТЦ «Галерея» расположен в центре Краснодара на улице Володи Головатого.
Фото: Газета.Ru