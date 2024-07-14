HR Новости

Показать на карте США место покушения на Дональда Трампа

14.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




Место покушения на Дональда Трампа на карте

Вечером 13 июля в американском городе Батлер в штате Пенсильвания на кандидата в президенты Дональда Трампа было совершено покушение.

Трамп получил ранение в ухо и был госпитализирован. Погибли два человека, один из погибших — нападавший.

Если смотреть на карту США, то Батлер находится на северо-востоке страны, в штате Пенсильвания, недалеко от Питтсбурга. Расстояние от Питтсбурга до места, где прошел предвыборный митинг, составляет 47 км.

В населенном пункте проживает 14 тысяч жителей.

Фото: Google Карты
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    Источник: HR Новости







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