Показать на карте США место покушения на Дональда Трампа

14.07.2024 Автор: Андрей Моисеев

Вечером 13 июля в американском городе Батлер в штате Пенсильвания на кандидата в президенты Дональда Трампа было совершено покушение.

Трамп получил ранение в ухо и был госпитализирован. Погибли два человека, один из погибших — нападавший.

Если смотреть на карту США, то Батлер находится на северо-востоке страны, в штате Пенсильвания, недалеко от Питтсбурга. Расстояние от Питтсбурга до места, где прошел предвыборный митинг, составляет 47 км.

В населенном пункте проживает 14 тысяч жителей.

Фото: Google Карты