HR Новости

Месси опять заплакал: Аргентина выграла Кубок Америки

15.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




Лидер футбольной сборной Аргентины Лионель Месси, которому в конце июня исполнилось 37 лет, опять заплакал как ребенок в финале Кубка Америки. Турнир, в финале которого аргентинские футболисты переиграли команду Колумбии со счетом 1:0, завершился рано утром 15 июля в США.

Единственный мяч на 112-й минуте забил форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Месси провел на поле 66 минут и после полученной травмы лодыжки был заменен на защитника Николаса Гонсалеса. Телевизионные камеры выхватили плачущего Лео и успокаивающих капитана партнеров.

Сборная Аргентины в 16-й раз выиграла континентальный турнир, а Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола. На счету нападающего 45 трофеев.
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    Источник: HR Новости







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