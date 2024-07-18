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«Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Испании

18.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




В ближайшие семь лет поединки чемпионата Испании по футболу будет транслировать «Матч ТВ». Как сообщает официальный сайт телеканала, соглашение заключено на семь лет.

Кроме встреч Ла Лиги «Матч ТВ» будет показывать лучшие игры второго по значимости дивизиона, Кубка и Суперкубка страны.

В первом туре, который пройдет с 15 по 19 августа 2024 года, мадридский «Реал» Киллиана Мбаппе отправится в гости к «Мальорке», «Барселона» сыграет в Валенсии, а «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна примет на своем поле «Райо Вальекано». Первая встреча в рамках Эль Классико пройдет в Мадриде 27 октября.

В прошлом сезоне матчи Ла Лиги показывали в онлайн-кинотеатре Okko.
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