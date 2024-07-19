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Расписание трансляций матчей 1-го тура РПЛ 2024/2025 на ТВ

19.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




Телетрансляции встреч Российской Премьер-лиги по традиции будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал запланировал к показу три матча 1-го тура РПЛ.

В субботу канал покажет два поединка — между «Крыльями Советов» и «Зенитом», а также между «Ростовом» и ЦСКА. В воскресенье запланирована трансляция из Химок, где местный клуб будет принимать махачкалинское «Динамо».

Остальные игры запланированы к показу на «Матч Премьер».

Расписание 1-го тура РПЛ 2024/2025

20 июля, суббота

15:00 Локомотив – Акрон
17:30 Крылья Советов – Зенит
20:00 Динамо М – Факел
20:00 Ростов – ЦСКА

21 июля, воскресенье

17:30 Оренбург – Спартак
20:00 Химки – Динамо Мх
20:00 Ахмат – Краснодар

22 июля, понедельник

20:00 Пари НН – Рубин

Время начала — московское.
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    Источник: HR Новости







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