Расписание трансляций матчей 1-го тура РПЛ 2024/2025 на ТВ

Телетрансляции встреч Российской Премьер-лиги по традиции будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Бесплатный спортивный телеканал запланировал к показу три матча 1-го тура РПЛ.
В субботу канал покажет два поединка — между «Крыльями Советов» и «Зенитом», а также между «Ростовом» и ЦСКА. В воскресенье запланирована трансляция из Химок, где местный клуб будет принимать махачкалинское «Динамо».
Остальные игры запланированы к показу на «Матч Премьер».
Расписание 1-го тура РПЛ 2024/2025
20 июля, суббота
15:00 Локомотив – Акрон
17:30 Крылья Советов – Зенит
20:00 Динамо М – Факел
20:00 Ростов – ЦСКА
21 июля, воскресенье
17:30 Оренбург – Спартак
20:00 Химки – Динамо Мх
20:00 Ахмат – Краснодар
22 июля, понедельник
20:00 Пари НН – Рубин
Время начала — московское.