Разговоры о важном 2 сентября 2024 года

19.07.2024 Автор: Андрей Моисеев

Первый в новом учебном году урок из цикла «Разговоры о важном», который состоится 2 сентября, будет посвящен Дню знаний.

Предстоящее в первый понедельник сентября занятие будет приурочено к началу нового учебного года. Праздник введен Указом Президиума Верховного Совета СССР и отмечается с 1984 года.

Цель урока — формирование у обучающихся представления о применении знаний в процессе развития и самореализации. Методические материалы будут размещены на официальном сайте программы за несколько дней до начала урока.