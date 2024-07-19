РПЛ-2024/25 1-й тур: «Ростов» – ЦСКА и другие матчи

19.07.2024 Автор: Андрей Моисеев

В центральном поединке стартового тура РПЛ сезона 2024/2025 «Ростов» примет на своем поле ЦСКА. Команды провели прошлый сезон не очень удачно, но встреча между ними по традиции вызывает повышенный интерес у болельщиков.

Действующий чемпион «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Игра между командами в Самаре в конце марта завершилась вничью 1:1.

Серебряный призер «Краснодар» отправится в гости к «Ахмату», а московские динамовцы проведут поединок в Москве с «Факелом».

«Спартак» отправится в Оренбург. Красно-белые в трех последних играх в этом городе набрали всего одно очко.