HR Новости

РПЛ-2024/25 1-й тур: «Ростов» – ЦСКА и другие матчи

19.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




В центральном поединке стартового тура РПЛ сезона 2024/2025 «Ростов» примет на своем поле ЦСКА. Команды провели прошлый сезон не очень удачно, но встреча между ними по традиции вызывает повышенный интерес у болельщиков.

Действующий чемпион «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Игра между командами в Самаре в конце марта завершилась вничью 1:1.

Серебряный призер «Краснодар» отправится в гости к «Ахмату», а московские динамовцы проведут поединок в Москве с «Факелом».

«Спартак» отправится в Оренбург. Красно-белые в трех последних играх в этом городе набрали всего одно очко.

Расписание матчей 1-го тура РПЛ
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    Источник: HR Новости







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