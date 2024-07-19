Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и близок к переходу в СКА

19.07.2024 Автор: Андрей Моисеев

Нападающий Евгений Кузнецов близок к завершению выступления в Национальной хоккейной лиге. Игрок на днях был выставлен «Харрикейнз» на драфт отказов и по сообщению заокеанских СМИ расторг контракт с командой.

32-летний форвард зимой проходил лечение от алкогольной или наркотической зависимости, а в начале марта перешел из «Вашингтона» в «Каролину».

У Кузнецова оставался один год по восьмилетнему контракту и в клубе, взвесив все за и против, не стали оставлять игрока, чья зарплата увеличит платежную ведомость на 7,8 млн долларов.

Российские СМИ сватают нападающего в питерский СКА, с которым Кузя в ближайшее время должен подписать четырехлетнее соглашение.