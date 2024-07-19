HR Новости

Австралиец отрезал себе палец ради Олимпиады в Париже

19.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




Многим спортсменам приходится идти на жертвы ради участия в Олимпийских играх. Некоторые атлеты ради заветной мечты выступают с незалеченными травмами, полученными как до, так и во время ОИ.

Австралийский игрок в хоккей на траве Мэтт Доусон пошел еще дальше и ради поездки в Париж позволил хирургу отрезать себе часть пальца, сообщает официальный сайт ОИ-2024. Некоторое время назад местная знаменитость и серебряный призер Олимпиады в Токио сломал безымянный палец, но вместо наложения гипса решил пойти на радикальные меры.

Тренер мужской сборной Австралии Колин Батч похвалил Доусона за его мужество, но сам вряд ли пошел бы на такой шаг.
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    Источник: HR Новости







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