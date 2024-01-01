Расписание Олимпиады 2024 в Париже на 26 июля

Вчера, 14:40 Автор: Андрей Моисеев

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут 33-е летние Олимпийские игры. В первый день Олимпиады 2024 пройдет церемония открытия, а уже 27 июля будут определены победители в 8 дисциплинах. Всего за 16 дней будут разыграны 372 комплекта медалей. Напомним, три года назад были разыграны 339 комплектов наград.



Российские зрители могут увидеть прямые трансляции соревнований из Парижа на официальном сайте МОК.



26 июля, пятница



20:30 Церемония открытия



Расписание трансляций, где разыгрываются медали



27 июля, суббота



11:30 Стрельба (пневматическая винтовка, 10 м, микст)

12:00 Прыжки в воду (женщины, синхронный трамплин 3 м)

15:30 Велоспорт (шоссе, женщины, гонка с раздельным стартом)

17:00 Дзюдо (женщины, до 48 кг)

17:00 Дзюдо (мужчины, до 60 кг)

17:32 Велоспорт (шоссе, мужчины, гонка с раздельным стартом)

18:00 Скейтбординг (мужчины, улица)

20:45 Регби-7 (мужчины)

21:42 Плавание (мужчины, 400 м вольный стиль)

21:52 Плавание (женщины, 400 м вольный стиль)

22:30 Фехтование (женщины, шпага)

22:34 Плавание (женщины, эстафета 4х100 м вольный стиль)

22:44 Плавание (мужчины, эстафета 4х100 м вольный стиль)

22:55 Фехтование (мужчины, сабля)



Время начала трансляций - московское.