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Широков оценил шансы «Спартака» выиграть золотые медали РПЛ

Вчера, 08:09 Автор: Андрей Моисеев




Бывший футболист Роман Широков в интервью журналисту Сергею Егорову рассказал о шансах московского «Спартака» выиграть золотые медали в сезоне 2024/2025.

«Почему нет? Команда может сплотиться вокруг лидера, вокруг тренера, провести несколько удачных матчей — и зацепиться за высокие места. Я точно не настроен скептически по отношению к «Спартаку» и считаю, что команда может преподнести сюрприз и создать интригу», — заявил Широков.

В первом туре нового сезона красно-белые уступили в Оренбурге и занимают предпоследнее место в турнирной таблице. Последний раз москвичи становились чемпионом в 2017 году под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.
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