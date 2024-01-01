Все вымокнут до нитки: во время церемонии открытия Олимпиады ожидается ливень

Вчера, 11:30 Автор: Андрей Моисеев

В пятницу 26 июля в столице Франции состоится церемония открытия летних Олимпийских игр. Она пройдет на временном стадионе около Эйфелевой башни и начнется в 20:30 по московскому времени.

Метеорологи предполагают, что во время мероприятия в Париже выпадет большое количество осадков. С 19 по 20 часов может выпасти 25-30 мм осадков. В среднем столько воды выпадает за две недели.

Температура воздуха вечером в пятницу составит 22 градуса. В субботу она упадет до 20 градусов и целый день будет идти дождь.