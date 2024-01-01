На церемонии открытия ОИ-2024 выступят Леди Гага и Селин Дион

Вчера, 13:37 Автор: Андрей Моисеев

На церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже выступят Леди Гага и Селин Дион, сообщает журналист английского издания The Independent.

56-летняя Селин Дион выступит перед публикой впервые за два года. У певицы серьезное неврологическое расстройство, поэтому ей пришлось отменить все концерты в прошлом году.

38-летняю Леди Гагу несколько дней назад заметили на улицах Парижа в серебристой университетской куртке-бомбере.

Церемония открытия состоится в столице Франции 26 июля и начнется в 20:30 по московскому времени. В городе в это время ожидается сильный дождь.