Доминик Гашек раскритиковал МОК и французские власти

Вчера, 13:53 Автор: Андрей Моисеев

Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек на своей странице в соцсетях раскритиковал руководство МОК и французские власти, которые разрешили атлетам из России принять участие в Олимпиаде в Париже.

«К сожалению, в Олимпиаде смогут принять участие многие российские спортсмены, которые никогда не осуждали спецоперацию. Их приезд будет огромной рекламой.

Далее голкипер заметил, что он не винит в этом самих спортсменов и возложил вину за приглашение россиян на чиновников Международного олимпийского комитета, на членов парламента Евросоюза и на французских законодателей.

Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.