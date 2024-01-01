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Члены МОК остались без завтрака в Париже во время Олимпиады

Вчера, 14:33 Автор: Андрей Моисеев




Некоторые члены Международного олимпийского комитета остались без завтрака в Париже. Всему виной двухчасовая забастовка, которую объявили сотрудники пятизвездочного отеля, в котором разместились чиновники спортивной организации.

МОК полностью забронировал этот отель в столице Франции за 22 миллиона евро и планировал проводить там регулярные светские ужины и мероприятия.

Персонал Hotel du Collectionneur, включая поваров, официантов и технических работников требуют повышения заработной платы. Оклады остались на уровне 2017 года, между тем акционеры только за прошлый год в виде дивидентов получили почти 10 млн евро. 
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    Источник: Inside the Games







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