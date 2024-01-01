Бразильца Зико ограбили в Париже на полмиллиона евро

Вчера, 16:41 Автор: Андрей Моисеев

Бывшего футболиста сборной Бразиии Зико ограбили в четверг в Париже. Как сообщает испанская Marca, сумма ущерба составила почти 500 тысяч евро.

71-летний специалист, в свое время тренировавший ЦСКА, приехал комментировать футбольный турнир в рамках Олимпиады.

Беспечный богатый пенсионер не ожидал, что в цивилизованной Европе с ним могут поступить таким образом. Зико сел в такси и оставил сумку с часами Rolex, дорогим браслетом и наличными деньгами на заднем сиденье.

Преступников ищут, но шансов на успех мало — основные силы полиции сейчас заняты другими проблемами.