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Бразильца Зико ограбили в Париже на полмиллиона евро

Вчера, 16:41 Автор: Андрей Моисеев




Бывшего футболиста сборной Бразиии Зико ограбили в четверг в Париже. Как сообщает испанская Marca, сумма ущерба составила почти 500 тысяч евро.

71-летний специалист, в свое время тренировавший ЦСКА, приехал комментировать футбольный турнир в рамках Олимпиады.

Беспечный богатый пенсионер не ожидал, что в цивилизованной Европе с ним могут поступить таким образом. Зико сел в такси и оставил сумку с часами Rolex, дорогим браслетом и наличными деньгами на заднем сиденье.

Преступников ищут, но шансов на успех мало — основные силы полиции сейчас заняты другими проблемами.
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    Источник: Marca







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