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«Фламенго» прекратил переговоры с «Зенитом» по Клаудиньо

Вчера, 21:54 Автор: Андрей Моисеев




Хавбек «Зенита» Клаудиньо, скорее всего, не перейдет во «Фламенго» этим летом. Об этом сообщил журналист Хулио Мигель Нету.

Бразильский клуб из Рио-де-Жанейро не смог договориться с представителями питерского клуба по сумме трансфера. «Фламенго» не может совершать «сумасшедшие сделки».

Контракт 27-летнего Клаудиньо с «Зенитом» действует до середины 2027 года, но сам игрок выразил досрочно разорвать контракт с российским клубом и вернуться на родину. До переезда в Санкт-Петербург футболист ни разу не играх за пределами своей страны.
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