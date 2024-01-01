«Фламенго» прекратил переговоры с «Зенитом» по Клаудиньо

Вчера, 21:54 Автор: Андрей Моисеев

Хавбек «Зенита» Клаудиньо, скорее всего, не перейдет во «Фламенго» этим летом. Об этом сообщил журналист Хулио Мигель Нету.

Бразильский клуб из Рио-де-Жанейро не смог договориться с представителями питерского клуба по сумме трансфера. «Фламенго» не может совершать «сумасшедшие сделки».

Контракт 27-летнего Клаудиньо с «Зенитом» действует до середины 2027 года, но сам игрок выразил досрочно разорвать контракт с российским клубом и вернуться на родину. До переезда в Санкт-Петербург футболист ни разу не играх за пределами своей страны.