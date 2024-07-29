HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025 после второго тура

29.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




С 26 по 28 июля состоялись матчи 2-го тура РПЛ. «Зенит» выиграл в Казани и одержал вторую крупную победу в чемпионате, ЦСКА забил три безответных мяча в ворота «Пари НН».

В центральном поединке тура московские динамовцы выиграли у «Локомотива». «Спартак» после поражения неделю назад от «Оренбурга» выиграл в Химках.

Новичок высшего дивизиона «Акрон» габрал первые очки, забив два мяча «Факелу» в Воронеже.

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги после второго тура сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ

Расписание ближайших матчей:

3 августа: 15:00 Акрон – Динамо М, 17:30 Зенит – Ростов, 20:00 Рубин – Химки.

4 августа: 15:30 ЦСКА – Оренбург, 17:30 Факел – Краснодар, 20:30 Динамо Мх – Пари НН, 20:30 Ахмат – Локомотив.

5 августа 20:00 Спартак – Крылья Советов
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    Источник: HR Новости







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