Болельщики в шоке: лидер «Авангарда» Ткачев получил тяжелую травму

29.07.2024 Автор: Андрей Моисеев

Один из лидеров «Авангарда» Владимир Ткачев получил серьезную травму и выбыл примерно на полгода, сообщает телеграм-канал омского клуба.

По информации «Чемпионата», хоккеист получил разрыв ахиллова сухожилия во время индивидуальной подготовки.

В прошлом сезоне 28-летний Ткачев набрал 75 результативных баллов и стал вторым бомбардиром команды, отстав на три очка от американца Рида Буше. По результативным передачам (55) игрок стал вторым в регулярном чемпионате.

В первом матче нового сезона «Авангард» встретится 2 сентября дома с «Сибирью».