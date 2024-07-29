Мужчина в ярких плавках стал звездой соцсетей во время Олимпиады-2024

29.07.2024 Автор: Андрей Моисеев

Мужчина в цветных плавках вызвал восторг у зрителей во время женского заплыва на 100 метров на Олимпийских играх в Париже.

Одна из участниц заплыва американка Эмма Уэббер потеряла в воде резиновую шапку, а по правилам соревнований в воде не должны находиться посторонние предметы.

На помощь спортсменам вышел один из судей в веселеньких плавках, прыгнул в воду и достал шапку. Болельщики бурно отреагировали на одежду добровольного помощника и проводили его аплодисментами.

Предварительный заплыв на 100 метров брассом выиграла спортсменка из ЮАР Татьяна Смит, а американка разволновалась и показала только 24-й результат.