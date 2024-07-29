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Вслед за Шипачевым «Ак Барс» покинул Войнов

29.07.2024 Автор: Андрей Моисеев




Защитник Вячеслав Войнов продолжит карьеру в другой команде КХЛ. «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с хоккеистом по обоюдному согласию.

34-летний Войнов перешел в казанский клуб в 2022 году, а до этого выступал в Континентальной хоккейной лиге за СКА, «Авангард» и московское «Динамо». В питерском клубе игрок стал обладателем Кубка Гагарина, в НХЛ в составе «Лос-Анджелеса» защитник дважды выигрывал Кубок Стэнли.

В минувшем регулярном сезоне Войнов провел 40 матчей, в которых набрал 14 очков. В чемпионате 2022/2023 на счету хоккеиста было 32 результативных балла.

Ранее «Ак Барс» покинул лучший бомбардир команды Вадим Шипачев.
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