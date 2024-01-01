На Олимпиаде-2024 перенесли соревнования по триатлону. Вода в Сене опасна для жизни

Вчера, 07:39 Автор: Андрей Моисеев

Организаторы Олимпиады-2024 в Париже сами загнали себя в ловушку, планируя провести соревнования по триатлону в грязной Сене.

В реке нельзя было купаться сто последних лет, но французы посчитали, что они могут за короткое время очистить ее от сбрасываемых за долгие годы нечистот и отходов предприятий.

Если во время скандальной церемонии спортсмены проплыли по Сене на лодках, а мэр Парижа быстро в ней окунулась, то участникам соревнований по триатлону необходимо преодолеть дистанцию в 1,5 км.

Ранее МОК и международная федерация триатлона отменили ознакомительный заплыв, а сегодня перенесли розыгрыш медалей. Пока на один день, на 31 июля.

Кроме триатлонистов хлебнуть грязной воды из Сены смогут участники соревнования по плаванию на открытой воде.