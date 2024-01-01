Китаянка установила рекорд в 61 год на Олимпиаде-2024

Вчера, 08:14 Автор: Андрей Моисеев

61-летняя китаянка установила рекорд летних Олимпиад, став самым возрастным игроком в настольный теннис, которому удалось одержать победу.

В первом раунде Ни Сялянь, выступающая с 1991 года за Люксембург, переиграла спортсменку из Турции Сибель Алтынкая 4:2.

Сялянь — двухкратная чемпионка мира в составе сборной КНР. Представляя карликовую европейскую страну она три раза становилась чемпионкой Европы. Китаянка несла флаг Люксембурга на скандальной церемонии открытия Игр в Париже.

Китаянка до 2024 года пять раз приезжала на Олимпиады, но существенных успехов не добилась.