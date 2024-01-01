Трамп о церемонии открытия Олимпиады 2024: это было ужасно

Вчера, 08:47 Автор: Андрей Моисеев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп негативно высказался о церемонии открытия летних Олимпийских игр во Франции.

«Я человек очень широких взглядов. Но даже для меня, что они сделали, было позором. Это было ужасно», — приводит слова Трампа американский телеканал Fox News.

Церемония прошла в минувшую пятницу в Париже и вызвала много споров по всему миру. Негативно высказались многие известные люди, в частности Илон Маск и представители духовенства из разных стран. Самой провокационной стала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря». Организаторы Игр в воскресенье принесли извинения за то, что могли кого-то обидеть. Однако заявили, что все сделали правильно.