HR Новости

Трамп о церемонии открытия Олимпиады 2024: это было ужасно

Вчера, 08:47 Автор: Андрей Моисеев




Кандидат в президенты США Дональд Трамп негативно высказался о церемонии открытия летних Олимпийских игр во Франции.

«Я человек очень широких взглядов. Но даже для меня, что они сделали, было позором. Это было ужасно», — приводит слова Трампа американский телеканал Fox News.

Церемония прошла в минувшую пятницу в Париже и вызвала много споров по всему миру. Негативно высказались многие известные люди, в частности Илон Маск и представители духовенства из разных стран. Самой провокационной стала пародия на библейский сюжет «Тайная вечеря». Организаторы Игр в воскресенье принесли извинения за то, что могли кого-то обидеть. Однако заявили, что все сделали правильно.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • На церемонии открытия ОИ-2024 выступят Леди Гага и Селин Дион
  • Все вымокнут до нитки: во время церемонии открытия Олимпиады ожидается ливе ...
  • Китаянка установила рекорд в 61 год на Олимпиаде-2024
  • Голод в Париже: спортсмены жалуются на нехватку еды в Олимпийской деревне
  • На Олимпиаде-2024 перенесли соревнования по триатлону. Вода в Сене опасна д ...
  • Дзюбу на пенсию! Игрок «Рубина» остроумно пошутил после матча с ЦСКА
  • Роман Ротенберг: Олимпиаду в Париже смотреть не буду
    •













    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Кубок России по футболу, 31 июля: расписание матчей
    Расписание Олимпиады 2024 в Париже на 31 июля
    Алексей Миранчук перешел в американскую «Атланту»
    Трамп о церемонии открытия Олимпиады 2024: это было ужасно
    Китаянка установила рекорд в 61 год на Олимпиаде-2024
    На Олимпиаде-2024 перенесли соревнования по триатлону. Вода в Сене опасна для жизни
    Вслед за Шипачевым «Ак Барс» покинул Войнов
    Мужчина в ярких плавках стал звездой соцсетей во время Олимпиады-2024
    Болельщики в шоке: лидер «Авангарда» Ткачев получил тяжелую травму
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025 после второго тура


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru