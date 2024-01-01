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Алексей Миранчук перешел в американскую «Атланту»

Сегодня, 09:01 Автор: Андрей Моисеев




Полузащитник Алексей Миранчук продолжит карьеру в команде MLS «Атланта Юнайтед», сообщает официальный сайт американского клуба.

Итальянские журналисты отмечают, что сумма трансфера за 28-летнего футболиста составила рекордные для заокеанской лиги 15 миллионов евро.

Миранчук вместе со своим братом Антоном выступал за «Локомотив», а в 2020-м перешел в итальянский клуб Серии А «Аталанту» из Бергамо. Закрепиться в основном составе игрок не смог, провел год в аренде в «Торино» и теперь отправился в лигу, где большинство игроков завершают свою карьеру.

Новое соглашение с россиянином рассчитано до 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
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