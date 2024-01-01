Расписание Олимпиады 2024 в Париже на 31 июля

Сегодня, 09:09 Автор: Андрей Моисеев

С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже проодят 33-е летние Олимпийские игры. Всего за 16 дней будут разыграны 372 комплекта медалей. Напомним, три года назад были разыграны 339 комплектов наград.



Российские зрители могут увидеть прямые трансляции соревнований из Парижа на официальном сайте МОК.



Расписание трансляций, где разыгрываются медали



31 июля, среда



09:00 Триатлон (женщины)

11:45 Триатлон (мужчины)

12:00 Прыжки в воду (женщины, синхронная вышка 10 м)

13:26 Академическая гребля (мужчины, четверка парная)

13:38 Академическая гребля (женщины, четверка парная)

14:10 Велоспорт (BMX Фристайл, женщины)

15:45 Велоспорт (BMX Фристайл, мужчины)

16:30 Стрельба (женщины, трап)

18:25 Гребной слалом (женщины, каноэ-одиночка)

18:30 Спортивная гимнастика (мужчины, индивидуальное многоборье)

18:38 Дзюдо (женщины, до 70 кг)

19:09 Дзюдо (мужчины, до 90 кг)

21:30 Плавание (женщины, 100 м вольный стиль)

21:30 Фехтование (мужчины, командная сабля)

21:36 Плавание (мужчины, 200 м баттерфляй)

22:04 Плавание (женщины, 1500 м вольный стиль)

23:08 Плавание (мужчины, 200 м брасс)

23:15 Плавание (мужчины, 100 м вольный стиль)



Время начала трансляций - московское.