HR Новости

Кубок России по футболу, 31 июля: расписание матчей

Сегодня, 09:49 Автор: Андрей Моисеев




В среду, 31 июля, состоятся четыре встречи розыгрыша Кубка России сезона 2024/2025.

В рамках Пути РПЛ в 16:00 по московскому времени «Химки» встретится на своем поле с «Оренбургом» (прямая трансляция на «Матч ТВ»), в 18:30 «Спартак» на своем стадионе будет принимать московское «Динамо» («Матч ТВ»). В 21:00 «Краснодар» примет дома ЦСКА («Матч ТВ»), а «Ахмат» сыграет с «Пари НН».

Турнир в этом году пройдет по старой схеме. Все участники Российской Премьер-лиги разделены на четыре группы и проведут по шесть игр в течение осени. Плей-офф пройдет весной будущего года.
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    Источник: HR Новости







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