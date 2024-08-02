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РПЛ-2024/25 3-й тур: «Зенит» – «Ростов» и другие матчи

2.08.2024 Автор: Андрей Моисеев




В центральном поединке третьего тура РПЛ сезона 2024/2025 «Зенит» встретится с «Ростовом» (трансляция на «Матч ТВ»). Действующий чемпион одержал в стартовых матчах две крупные победы, на счету ростовчан ничья с армейцами и гостевая победа в Самаре.

Московское «Динамо», также не потерявшее очки, отправится в гости к «Акрону», ЦСКА проведет поединок с «Оренбургом».

Завершится тур игрой в понедельник в Москве, где «Спартак» будет принимать главного аутсайдера чемпионата «Крылья Советов».

Расписание матчей 3-го тура Российской Премьер-лиги

3 августа: 15:00 Акрон – Динамо М, 17:30 Зенит – Ростов, 20:00 Рубин – Химки.

4 августа: 15:30 ЦСКА – Оренбург, 17:30 Факел – Краснодар, 20:30 Динамо Мх – Пари НН, 20:30 Ахмат – Локомотив («Матч ТВ»).

5 августа 20:00 Спартак – Крылья Советов.
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    Источник: HR Новости







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