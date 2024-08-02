HR Новости

Пловчиха Чикунова дважды превзошла результат чемионок Олимпиады-2024

2.08.2024 Автор: Андрей Моисеев




Пловчиха Евгения Чикунова в финале Кубка России, который прошел в конце июля в Екатеринбурге, на двух дистанциях показала результат выше, чем у победительниц Олимпиады-2024 в Париже.

Российская спортсменка преодолела дистанцию 200 метров брассом за 2 минуты 18,98 секунды и показала лучшее время, чем победительница Игр в Париже американка Кейт Дугласс. Ранее Чикунова показала лучшее время в заплыве на 100 метров брассом. Лучшей в парижском бассейне стала Татьяна Смит из ЮАР.

По решению Всероссийской федерации плавания пловцы, которые превзошли время победителей Олимпийских игр во Франции, получат по два миллиона рублей.
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    Источник: HR Новости







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