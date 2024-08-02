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Губерниев оскорбил некоторых российских болельщиков

2.08.2024 Автор: Андрей Моисеев




Известный комментатор Дмитрий Губерниев продолжает расширять свой кругозор и высказывается на волнующие многих болельщиков спортивные темы. На этот раз журналист негативно высказался в своем телеграм-канале о тех людях, которые болеют против российских спортсменов на Олимпиаде-2024.

«Я не понимаю, как можно быть против наших спортсменов на Олимпиаде! До чего мы докатились? Но таких людей очень мало, ведь разумная спортивная Россия всегда поддержит своих соотечественников!» — заявил Губерниев.

Если перефразировать слова комментатора, кто против участия атлетов с российским паспортом под нейтральным статусом на ОИ-2024 — неразумные люди.

Ранее блогер отмечал, что Олимпиада в Париже вызывает у него бурные эмоции и назвал это событие потрясающим.
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    Источник: Телеграм Дмитрия Губерниева







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