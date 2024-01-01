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«Сена-сационные»: глава МОК Бах о соревнованиях по триатлону

Вчера, 17:19 Автор: Андрей Моисеев




Руководитель МОК Томас Бах назвал соревнования по триатлону на Олимпийских играх в Париже «Сена-сационными», передает РИА Новости.

На пресс-конференции Бах немного сыронизировал по поводу заплывов по грязной реке Сене. Глава организации даже не извинился перед спортсменами, многие из которых после купания в парижских нечистотах жаловались на тошноту и рвоту.

Купание в Сене было запрещено последние 100 лет, но организаторы ОИ-2024 ради пиара пренебрегли здоровьем спортсменов.

Соревнования по триатлону откладывались несколько раз и состоялись 31 июля. Золото у женщин завоевала француженка Кассандра Богран, а бронзу у мужчин получил ее соотечественник Лео Бержер. Видимо, местные атлеты с детства привыкли глотать нечистоты.
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    Источник: РИА Новости







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