HR Новости

Мбаппе не помог: «Барселона» победила «Реал» в США

Сегодня, 11:33 Автор: Андрей Моисеев




Испанские гранды продолжают традиционное турне по США в рамках подготовки к новому сезону Примеры. В ночь на 4 августа «Барселона» в Ист-Ратерфорде встретилась с «Реалом» и одержала победу со счетом 2:1.

В составе каталонцев дважды отличился 22-летний нападающий Пау Виктор, у мадридцев гол забил 19-летний Николас Пас.

В поединке не приняли участия звездные футболисты Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем.

Через 11 минут после стартового свистка игра была отложена более чем на час из-за удара молнии вблизи стадиона.

В первых матчах американского вояжа «Барселона» выиграла по пенальти у «Манчестер Сити», а «Реал» проиграл с минимальным счетом «Милану».
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    Источник: HR Новости







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