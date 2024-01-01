HR Новости

Соболев может пропустить сезон: «Зенит» и «Спартак» зашли в тупик в переговорах

Сегодня, 12:02 Автор: Андрей Моисеев




Форвард «Спартака» Александр Соболев может пропустить осеннюю часть сезона из-за своего желания перейти в питерский клуб. Как передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, переговоры между командами зашли в тупик.

«Зенит» не собирается повышать сумму выкупа, но действующее предложение не устраивает руководство красно-белых. На данный момент переговоры не ведутся, а активность проявляет лишь агент футболиста Павел Андреев.

Сергей Семак на днях заявил, что нуждается в Соболеве, но окончательное слово будет исходить от руководства команды.

Форвард был отстранен в конце июля от тренировок с основным составом после заявления о желании продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Bild: Зинедин Зидан не подходит «Баварии»
  • Широков рассказал о Глушенкове и великих специалистах в «Спартаке»
  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
  • Дубль Педро принес «Зениту» победу над «Спартаком»
  • Футболисты «Зенита-2» сожгли баню в Ставропольском крае
  • Квинси Промес: казнить нельзя помиловать
  • «Зенит» поборется с «Динамо» за полуфинал Кубка России
    •



    Источник: РИА Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Соболев может пропустить сезон: «Зенит» и «Спартак» зашли в тупик в переговорах
    Мбаппе не помог: «Барселона» победила «Реал» в США
    «Сена-сационные»: глава МОК Бах о соревнованиях по триатлону
    Губерниев оскорбил некоторых российских болельщиков
    Пловчиха Чикунова дважды превзошла результат чемионок Олимпиады-2024
    РПЛ-2024/25 3-й тур: «Зенит» – «Ростов» и другие матчи
    Алексей Миранчук перешел в американскую «Атланту»
    Трамп о церемонии открытия Олимпиады 2024: это было ужасно
    Китаянка установила рекорд в 61 год на Олимпиаде-2024
    На Олимпиаде-2024 перенесли соревнования по триатлону. Вода в Сене опасна для жизни


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru