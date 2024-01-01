Соболев может пропустить сезон: «Зенит» и «Спартак» зашли в тупик в переговорах

Сегодня, 12:02 Автор: Андрей Моисеев

Форвард «Спартака» Александр Соболев может пропустить осеннюю часть сезона из-за своего желания перейти в питерский клуб. Как передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник, переговоры между командами зашли в тупик.

«Зенит» не собирается повышать сумму выкупа, но действующее предложение не устраивает руководство красно-белых. На данный момент переговоры не ведутся, а активность проявляет лишь агент футболиста Павел Андреев.

Сергей Семак на днях заявил, что нуждается в Соболеве, но окончательное слово будет исходить от руководства команды.

Форвард был отстранен в конце июля от тренировок с основным составом после заявления о желании продолжить карьеру в Санкт-Петербурге.