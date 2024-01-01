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Шведская журналистка атаковала на ОИ-2024 китайского теннисиста

Вчера, 22:11 Автор: Андрей Моисеев




Журналисты на Олимпиаде атакуют спортсменов. Очередной неприятный инцидент произошел в Париже с китайским игроком в настольный теннис.

Несколько дней назад Ван Чуциню разбили основную ракетку — постарался один из фотографов, который наступил на нее. Но на этом неприятности от представителей СМИ не закончились. На следующий день теннисист проиграл в одиночном разряде шведскому игроку и во время послематчевого интервью в него якобы случайно врезалась корреспондентка из этой скандинавской страны. Видео разлетелось по сети и многие считают, что сделала она это намеренно.

Оргкомитет Игр сегодня принял решение лишить фотожурналистку аккредитации, сообщает The Free Press Journal.

Ван Чуцинь стал олимпийским чемпионом в паре с Сунь Инша.
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    Источник: HR Новости







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