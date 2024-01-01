HR Новости

ПАОК сыграл вничью с «Мальме»: Оздоев вышел на поле, Чалов остался в запасе

Вчера, 22:45 Автор: Андрей Моисеев




Во вторник, 6 августа, состоялись первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу. ПАОК, в составе которого выступают два российских игрока, сыграл вничью с «Мальме». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Все 90 минут на поле провел бывший игрок «Зенита» Магомед Оздоев. В прошлом сезоне полузащитник провел за команду 50 матчей и забил 7 мячей.

Экс-нападающий ЦСКА Федор Чалов, подписавший с греческим клубом контракт в начале августа, попал в заявку, но на поле так и не вышел.

Ответная встреча состоится в Салониках 13 августа.
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    Источник: HR Новости







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