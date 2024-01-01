Польских арбитров задержали пьяными с украденным дорожным знаком

Сегодня, 06:10 Автор: Андрей Моисеев

Двое польских судей накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» хорошо провели время и в состоянии алкогольного опьянения попали в вытрезвитель.

Как сообщает TVP Sport, около двух часов ночи арбитры украли дорожный знак и двинулись с ним в сторону одного из торговых центров. Видимо, за добавкой.

Полиция польского города Люблин, где должен был пройти поединок, не оценила пьяную выходку приятелей и задержала виновников. Одновременно в известность были поставлены руководители УЕФА.

В итоге Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы.