Польских арбитров задержали пьяными с украденным дорожным знаком

Двое польских судей накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» хорошо провели время и в состоянии алкогольного опьянения попали в вытрезвитель.
Как сообщает TVP Sport, около двух часов ночи арбитры украли дорожный знак и двинулись с ним в сторону одного из торговых центров. Видимо, за добавкой.
Полиция польского города Люблин, где должен был пройти поединок, не оценила пьяную выходку приятелей и задержала виновников. Одновременно в известность были поставлены руководители УЕФА.
В итоге Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы.