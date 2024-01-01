HR Новости

Польских арбитров задержали пьяными с украденным дорожным знаком

Сегодня, 06:10 Автор: Андрей Моисеев




Двое польских судей накануне матча квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Рейнджерс» хорошо провели время и в состоянии алкогольного опьянения попали в вытрезвитель.

Как сообщает TVP Sport, около двух часов ночи арбитры украли дорожный знак и двинулись с ним в сторону одного из торговых центров. Видимо, за добавкой.

Полиция польского города Люблин, где должен был пройти поединок, не оценила пьяную выходку приятелей и задержала виновников. Одновременно в известность были поставлены руководители УЕФА.

В итоге Бартош Франковски и Томаш Мусял были отстранены от работы.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Экс-полузащитник «Зенита» Зырянов не пьет уже девять лет
  • Финны обвинили сборную России в подкупе судей в финальном матче ЧМ-2014
  • Хацкевич: назвал «сраным» Волгоград и был избит польскими фанатами
  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы УЕФА
  • Кучеров против Панарина. «Тампа-Бэй» сыграет с «Рейнджерс»
  • Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА
    •



    Источник: TVP Sport







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Российская боксерша готова отправить Хелиф в нокдаун: фото смелой Азалии
    Где находится Воронежская область на карте России
    РПЛ-2024/25 4-й тур: «Зенит» – «Динамо» и другие матчи
    Мужеподобная боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024
    Медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже на 7 августа
    Что идет сейчас по телевизору: программа ТВ на 7 августа 2024 года
    Туктамышева и Медведева показали фото в купальниках
    Польских арбитров задержали пьяными с украденным дорожным знаком
    ПАОК сыграл вничью с «Мальме»: Оздоев вышел на поле, Чалов остался в запасе
    Шведская журналистка атаковала на ОИ-2024 китайского теннисиста


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru