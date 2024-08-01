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Туктамышева и Медведева показали фото в купальниках

Сегодня, 06:38 Автор: Андрей Моисеев




Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева в купальниках

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева успевают не только отдыхать в Сочи, но и радовать своих поклонников.

На этот раз спортсменки опубликовали в соцсетях совместные фото в купальниках. Болельщики положительно оценили фотографии и просят девушек чаще выставлять подобные снимки. В комментариях встречаются слова «красотки», «королевы льда», «милашки».

О дружбе Туктамышевой и Медведевой известно давно, девушки не только вместе выступают в ледовых шоу, но также часто вместе отдыхают.
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    Источник: Телеграм-канал Евгении Медведевой







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