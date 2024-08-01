Туктамышева и Медведева показали фото в купальниках

Сегодня, 06:38 Автор: Андрей Моисеев

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева успевают не только отдыхать в Сочи, но и радовать своих поклонников.

На этот раз спортсменки опубликовали в соцсетях совместные фото в купальниках. Болельщики положительно оценили фотографии и просят девушек чаще выставлять подобные снимки. В комментариях встречаются слова «красотки», «королевы льда», «милашки».

О дружбе Туктамышевой и Медведевой известно давно, девушки не только вместе выступают в ледовых шоу, но также часто вместе отдыхают.