Что идет сейчас по телевизору: программа ТВ на 7 августа 2024 года

Сегодня, 06:54 Автор: Андрей Моисеев

В среду 7 августа 2024 года на самых популярных центральных телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

13:00 Наши

14:00 Вести

14:35 Вести. Местное время

15:00 Бахар. По имени Весна

17:00 Вести

17:30 Малахов

18:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Испытание

01:00 Бахар. По имени Весна

02:55 Василиса



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-7

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Возвращение Мухтара-2

10:00 Сегодня

10:35 Возвращение Мухтара-2

11:00 Пёс-4

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Зимородок. Сезон 2

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 Невский. Проверка на прочность

19:00 Сегодня

20:00 Невский. Проверка на прочность

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Маска

03:15 Пляж. Жаркий сезон

04:50 Улицы разбитых фонарей-7



Первый канал



05:00 Телеканал Доброе утро

09:00 Новости

09:20 Модный приговор

10:10 Жить здорово!

11:00 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Давай поженимся!

16:05 Мужское / Женское

17:00 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:30 Информационный канал

20:00 Ищейка. Сезон 2

21:00 Время

22:00 Трейдер

23:00 Большая игра

00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ

03:00 Новости

03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ



ТНТ



04:30 Однажды в России

06:00 Утро ТНТ

08:00 Сокровища императора

11:00 СашаТаня

20:00 Иванько

22:40 Мажор в Сочи

01:00 Холоп

02:50 Постучись в мою дверь в Москве

03:35 Импровизация. Команды. Дайджест



РЕН ТВ



05:00 Самые шокирующие гипотезы

06:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный спецпроект

10:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Легенды и мифы

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Роберт - король Шотландии

22:25 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества

00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



СТС



04:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш

06:30 Маша и Медведь

07:00 Восточный ветер

09:00 Восточный ветер-2

11:10 Восточный ветер-3. Наследие Оры

13:25 Восточный ветер-4. Легенда о воине

15:40 Восточный ветер. Великий ураган

17:45 Уральские пельмени. Смехbook

18:05 Шоу Уральские пельмени

21:00 Перевозчик-3

23:00 Шанхайский перевозчик

00:55 Дорога в один конец

02:35 Корни

04:35 6 кадров

04:40 Мультфильмы



Время начала передач — московское.