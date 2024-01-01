Что идет сейчас по телевизору: программа ТВ на 7 августа 2024 года

В среду 7 августа 2024 года на самых популярных центральных телеканалах будут показывать следующие передачи, фильмы и сериалы.
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
13:00 Наши
14:00 Вести
14:35 Вести. Местное время
15:00 Бахар. По имени Весна
17:00 Вести
17:30 Малахов
18:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Испытание
01:00 Бахар. По имени Весна
02:55 Василиса
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-7
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Возвращение Мухтара-2
10:00 Сегодня
10:35 Возвращение Мухтара-2
11:00 Пёс-4
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Зимородок. Сезон 2
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 Невский. Проверка на прочность
19:00 Сегодня
20:00 Невский. Проверка на прочность
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Маска
03:15 Пляж. Жаркий сезон
04:50 Улицы разбитых фонарей-7
Первый канал
05:00 Телеканал Доброе утро
09:00 Новости
09:20 Модный приговор
10:10 Жить здорово!
11:00 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:05 Мужское / Женское
17:00 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:30 Информационный канал
20:00 Ищейка. Сезон 2
21:00 Время
22:00 Трейдер
23:00 Большая игра
00:00 ПОДКАСТ.ЛАБ
03:00 Новости
03:05 ПОДКАСТ.ЛАБ
ТНТ
04:30 Однажды в России
06:00 Утро ТНТ
08:00 Сокровища императора
11:00 СашаТаня
20:00 Иванько
22:40 Мажор в Сочи
01:00 Холоп
02:50 Постучись в мою дверь в Москве
03:35 Импровизация. Команды. Дайджест
РЕН ТВ
05:00 Самые шокирующие гипотезы
06:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный спецпроект
10:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Легенды и мифы
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Роберт - король Шотландии
22:25 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества
00:30 S.W.A.T.: Спецназ города ангелов
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
СТС
04:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш
06:30 Маша и Медведь
07:00 Восточный ветер
09:00 Восточный ветер-2
11:10 Восточный ветер-3. Наследие Оры
13:25 Восточный ветер-4. Легенда о воине
15:40 Восточный ветер. Великий ураган
17:45 Уральские пельмени. Смехbook
18:05 Шоу Уральские пельмени
21:00 Перевозчик-3
23:00 Шанхайский перевозчик
00:55 Дорога в один конец
02:35 Корни
04:35 6 кадров
04:40 Мультфильмы
Время начала передач — московское.