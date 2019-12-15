Медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже на 7 августа

Сегодня, 07:04 Автор: Андрей Моисеев

На Летних Олимпийских играх в Париже 6 августа было разыграно 19 комплектов наград. Первое место в медальном зачете у команды США, которая вновь опередила китайскую сборную по золотым медалям.

В активе американцев 24 золотые, 31 серебряная и 31 бронзовые медали.

У группы из 15 нейтральных спортсменов, приехавших во Францию, пока одна серебряная медаль. Ее завоевали теннисистки с российским паспортом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Медальный зачет Олимпиады-2024 на утро 7 августа:

1. США — 24-31-31

2. Китай — 22-20-16

3. Австралия — 14-12-9

4. Франция — 13-16-19

5. Великобритания — 12-15-19