Медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже на 7 августа

На Летних Олимпийских играх в Париже 6 августа было разыграно 19 комплектов наград. Первое место в медальном зачете у команды США, которая вновь опередила китайскую сборную по золотым медалям.
В активе американцев 24 золотые, 31 серебряная и 31 бронзовые медали.
У группы из 15 нейтральных спортсменов, приехавших во Францию, пока одна серебряная медаль. Ее завоевали теннисистки с российским паспортом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Медальный зачет Олимпиады-2024 на утро 7 августа:
1. США — 24-31-31
2. Китай — 22-20-16
3. Австралия — 14-12-9
4. Франция — 13-16-19
5. Великобритания — 12-15-19