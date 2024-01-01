Мужеподобная боксерша Иман Хелиф вышла в финал Олимпиады-2024

Сегодня, 07:40 Автор: Андрей Моисеев

Боксерша из Алжира Иман Хелиф, провалившая несколько лет назад гендерный тест, вышла в финал Летних Олимпийских игр в Париже.

В полуфинале турнира мужеподобная спортсменка взяла верх у представительницы Таиланда Янэм Суваннапхенг. В решающем поединке, который состоится 9 августа, Хелиф встретится с китаянкой Ян Лю.

Скандал с алжирской спортсменкой произошел на стадии 1/8 финала, когда она избила на ринге представительницу Италии Анджелу Карини. В 2023 году Международная ассоциация бокса (IBA) во время проведения чемпионата мира в Индии отстранила Хелиф, однако МОК проявил толерантность и разрешил ей участие в Олимпийских играх.