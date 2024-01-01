РПЛ-2024/25 4-й тур: «Зенит» – «Динамо» и другие матчи

Сегодня, 08:04 Автор: Андрей Моисеев

В центральном поединке четвертого тура РПЛ сезона 2024/2025 «Зенит» встретится с московским «Динамо» (трансляция на «Матч ТВ»). Действующий чемпион одержал в стартовых матчах три крупные победы, динамовцы также идут в чемпионате без поражений.

«Краснодар» примет на своем поле ЦСКА («Матч ТВ»), «Локомотив» проведет поединок с махачкалинским «Динамо».

Завершится тур игрой в Москве, где «Спартак» будет принимать «Ахмат».

Расписание матчей 4-го тура Российской Премьер-лиги:

9 августа: 18:30 Пари НН – Химки, 20:45 Ростов – Рубин.

10 августа: 15:00 Локомотив – Динамо Мх, 17:30 Оренбург – Акрон, 17:30 Зенит – Динамо М, 20:00 Краснодар – ЦСКА.

11 августа: 17:30 Крылья Советов – Факел, 20:00 Спартак – Ахмат.