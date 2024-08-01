Показать на карте путь ЧВК «Вагнер» из Мали в Курскую область

Вчера, 23:01 Автор: Андрей Моисеев

В четверг, 8 августа, поступили сведения о переброске бойцов ЧВК «Вагнер» из Мали в Курскую область. Об этом сообщил телеканал RTVI в своем телеграм-канале.

«Вагнеровцы» долгое время находятся в Мали и помогают правительственным войскам в борьбе с исламистами.

Если смотреть на карту мира, государство Мали расположено на западе Африки. Курская область находится в центральной части России к юго-западу от Москвы. Расстояние по прямой между столицей Бамако и Курском составляет 5 800 км.

Фото: Google Карты.