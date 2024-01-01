Медальный зачет Олимпийских игр в Париже на утро 9 августа

Сегодня, 07:48 Автор: Андрей Моисеев

На Летних Олимпийских играх в Париже 8 августа были разыграны очередные комплекты наград. Первое место в медальном зачете у команды США, которая опережает китайскую сборную по золотым медалям.

В активе американцев 30 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых медалей.

У группы из 15 нейтральных спортсменов, приехавших во Францию, пока одна серебряная медаль. Ее завоевали теннисистки с российским паспортом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Медальный зачет Олимпиады-2024 на утро 9 августа:

1. США — 30-38-36

2. Китай — 29-25-19

3. Австралия — 18-14-13

4. Франция — 14-19-21

5. Великобритания — 13-17-21

Всего медали высшей пробы завоевали представители 59 стран.