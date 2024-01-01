Медальный зачет Олимпийских игр в Париже на утро 9 августа

На Летних Олимпийских играх в Париже 8 августа были разыграны очередные комплекты наград. Первое место в медальном зачете у команды США, которая опережает китайскую сборную по золотым медалям.
В активе американцев 30 золотых, 38 серебряных и 36 бронзовых медалей.
У группы из 15 нейтральных спортсменов, приехавших во Францию, пока одна серебряная медаль. Ее завоевали теннисистки с российским паспортом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.
Медальный зачет Олимпиады-2024 на утро 9 августа:
1. США — 30-38-36
2. Китай — 29-25-19
3. Австралия — 18-14-13
4. Франция — 14-19-21
5. Великобритания — 13-17-21
Всего медали высшей пробы завоевали представители 59 стран.