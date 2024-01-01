Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 10-11 августа

Сегодня, 08:10 Автор: Андрей Моисеев

Федеральный телеканал «Матч ТВ» в ближайший уик-энд будет транслировать четыре футбольных матча.

В субботу, 10 августа, в программе передач канала запланирован показ встреч чемпионатов России и Кубка Италии. В центральном матче 4-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» примет на своем поле московское «Динамо» (17:30 мск). В 20:00 начнется игра между «Краснодаром» и ЦСКА. Вечером запланирован показ игры Кубка Италии между «Наполи» и «Моденой» (22:10).

В воскресенье в сетке вещания один поединок в рамках 1/32 финала итальянского Кубка. В 19:25 «Парма» встретится с «Палермо».