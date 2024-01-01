HR Новости

Стали известны шансы СКА подписать Овечкина

Сегодня, 08:36 Автор: Андрей Моисеев




Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги питерского СКА Роман Ротенберг в интервью «КП Спорт» поразмышлял о шансах подписать контракт с Александром Овечкиным.

«Удастся ли нам потянуть его условия? Надеюсь, что удастся», — заявил Ротенберг.

У капитана «Вашингтона» действующее соглашение с командой до конца сезона 2025/2026, по которому он получит 11 млн долларов в этом сезоне и 9 млн в следующем. В этом году Овечкину исполнится 39 лет.

В это межсезонье питерцы подписали бывшего партнера Овечкина Евгения Кузнецова.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Матч звезд КХЛ 2025 пройдет в Новосибирске
  • Широков оценил шансы «Спартака» выиграть золотые медали РПЛ
  • Роман Ротенберг: Олимпиаду в Париже смотреть не буду
  • Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» и близок к переходу в СКА
  • Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
  • Пора на пенсию? Овечкин не забивает 13 матчей подряд
  • Голы Овечкина в НХЛ, сколько осталось до рекорда Гретцки
    •



    Источник: КП Спорт







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Показать на карте место падения самолета в Бразилии
    Рейтинг лучших вратарей НХЛ перед сезоном 2024/2025
    Где находится Курская область на карте России, граница с Украиной
    На автомобиль Дзюбы выписали 100 штрафов за нарушение ПДД
    Стали известны шансы СКА подписать Овечкина
    Футбольные трансляции на «Матч ТВ» в выходные 10-11 августа
    Медальный зачет Олимпийских игр в Париже на утро 9 августа
    Где находится Липецк на карте России
    Показать на карте путь ЧВК «Вагнер» из Мали в Курскую область
    Соболев не играет и потратил полмиллиона рублей на Dota 2


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru