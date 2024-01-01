Стали известны шансы СКА подписать Овечкина

Сегодня, 08:36 Автор: Андрей Моисеев

Наставник клуба Континентальной хоккейной лиги питерского СКА Роман Ротенберг в интервью «КП Спорт» поразмышлял о шансах подписать контракт с Александром Овечкиным.

«Удастся ли нам потянуть его условия? Надеюсь, что удастся», — заявил Ротенберг.

У капитана «Вашингтона» действующее соглашение с командой до конца сезона 2025/2026, по которому он получит 11 млн долларов в этом сезоне и 9 млн в следующем. В этом году Овечкину исполнится 39 лет.

В это межсезонье питерцы подписали бывшего партнера Овечкина Евгения Кузнецова.