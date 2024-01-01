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На автомобиль Дзюбы выписали 100 штрафов за нарушение ПДД

Сегодня, 10:31 Автор: Андрей Моисеев




Бывший футболист и один из главных спортивных шоуменов страны Артем Дзюба грубо нарушает правила дорожного движения.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, нападающий получил 100 штрафов с октября прошлого года. Игрок уже заплатил почти 88 тысяч рублей и должен еще 6 тысяч за последние квитанции.

Все последние нарушения связаны с превышением скорости в Московской области.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», с которым у форварда закончился контракт в мае. Ранее футболист на протяжении семи сезонов выступал за «Зенит».
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    Источник: SHOT







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