На автомобиль Дзюбы выписали 100 штрафов за нарушение ПДД

Сегодня, 10:31 Автор: Андрей Моисеев

Бывший футболист и один из главных спортивных шоуменов страны Артем Дзюба грубо нарушает правила дорожного движения.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, нападающий получил 100 штрафов с октября прошлого года. Игрок уже заплатил почти 88 тысяч рублей и должен еще 6 тысяч за последние квитанции.

Все последние нарушения связаны с превышением скорости в Московской области.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», с которым у форварда закончился контракт в мае. Ранее футболист на протяжении семи сезонов выступал за «Зенит».