Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже

Сегодня, 19:48 Автор: Андрей Моисеев

На летних Олимпийских играх в Париже 11 августа были разыграны последние комплекты наград. Первое место в медальном зачете у команды США, которая опережает китайскую сборную по общему количеству наград.

В активе американских спортсменов 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали.

У группы из 15 нейтральных спортсменов, приехавших во Францию, одна серебряная награда. Ее завоевали теннисистки с российским паспортом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Медальный зачет Олимпиады-2024:

1. США — 40-44-42

2. Китай — 40-27-24

3. Япония — 20-12-13

4. Австралия — 18-19-16

5. Франция — 16-26-22

Всего медали высшей пробы завоевали представители 64 стран.