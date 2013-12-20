HR Новости

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже

Сегодня, 19:48 Автор: Андрей Моисеев




На летних Олимпийских играх в Париже 11 августа были разыграны последние комплекты наград. Первое место в медальном зачете у команды США, которая опережает китайскую сборную по общему количеству наград.

В активе американских спортсменов 40 золотых, 44 серебряных и 42 бронзовые медали.

У группы из 15 нейтральных спортсменов, приехавших во Францию, одна серебряная награда. Ее завоевали теннисистки с российским паспортом Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

Медальный зачет Олимпиады-2024:

1. США — 40-44-42
2. Китай — 40-27-24
3. Япония — 20-12-13
4. Австралия — 18-19-16
5. Франция — 16-26-22

Всего медали высшей пробы завоевали представители 64 стран.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Теннисистки Шнайдер и Андреева завоевали серебро на Олимпиаде-2024
  • Губерниев оскорбил некоторых российских болельщиков
  • Пловчиха Чикунова дважды превзошла результат чемпионок Олимпиады-2024
  • Трамп о церемонии открытия Олимпиады 2024: это было ужасно
  • Александр Овечкин: играть за сборную — долг
  • Роман Ротенберг: Олимпиаду в Париже смотреть не буду
  • Фигуристка Петросян назвала самый удобный для себя прыжок
    •



    Источник: HR Новости







    Лучшие бомбардиры НХЛ за всю историю


    Стоило ли ехать? Россия в медальном зачете рядом с Кипром, Монголией и Фиджи
    Итоговый медальный зачет Олимпиады-2024 в Париже
    Разговоры о важном: тема урока 2 сентября 2024 года
    Лучшие бомбардиры и снайперы КХЛ за всю историю
    Показать на карте Курска место падения украинской ракеты (фото)
    Константин Цзю о Хелиф: «На чемпионат мира это не поедет»
    Чемпионат КХЛ-2024/2025 начнется матчем в Магнитогорске
    Рублев победил первую ракетку мира Синнера в Монреале
    Показать на карте Курскую область в России, граница с Украиной
    Показать на карте границу Белоруссии и Украины


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru