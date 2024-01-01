Константин Цзю о Хелиф: «На чемпионат мира это не поедет»

Сегодня, 11:05 Автор: Андрей Моисеев

Известный в прошлом чемпион мира по боксу Константин Дзю резко высказался о бокрерше из Алжира Иман Хелиф, которая выиграла у женщин на Олимпиаде в Париже.

«Такие вещи надо пресекать на корню. К сожалению, МОК это не сделал. Думаю, что на любой чемпионат мира это не поедет», — приводит слова Дзю «Спорт-Экспресс».

Два года назад Хелиф провалила гендерный тест и была отстранена во время чемпионата мира в Индии. Международный олимпийский комитет не признает Международную ассоциацию бокса и игнорирует ее решения.

Еще одна «проблемная» боксерша, Линь Юйтин из Тайваня, стала олимпийской чемпионкой в весовой категории до 57 килограммов.