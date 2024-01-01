Стоило ли ехать? Россия в медальном зачете рядом с Кипром, Монголией и Фиджи

Сегодня, 20:08 Автор: Андрей Моисеев

Россия в медальном зачете завершившихся Олимпийских игр в Париже заняла 75-ю строчку. Точнее, не Россия, а нейтральные спортсмены, у которых в кармане есть российский паспорт.

На счету 15-ти таких атлетов всего одно серебро, завоеванное теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.

Рядом с Россией расположились такие спортивные «монстры», как Монголия, Кипр, Фиджи, Иордания и Панама.

Хочется задать вопрос — стоило ли ехать на Олимпиаду за одной серебряной медалью?

Победителем в общем медальном зачете стала команда США, опередившая китайцев по общему количеству медалей.