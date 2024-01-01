Стоило ли ехать? Россия в медальном зачете рядом с Кипром, Монголией и Фиджи

Россия в медальном зачете завершившихся Олимпийских игр в Париже заняла 75-ю строчку. Точнее, не Россия, а нейтральные спортсмены, у которых в кармане есть российский паспорт.
На счету 15-ти таких атлетов всего одно серебро, завоеванное теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой.
Рядом с Россией расположились такие спортивные «монстры», как Монголия, Кипр, Фиджи, Иордания и Панама.
Хочется задать вопрос — стоило ли ехать на Олимпиаду за одной серебряной медалью?
Победителем в общем медальном зачете стала команда США, опередившая китайцев по общему количеству медалей.