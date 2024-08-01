HR Новости

Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 00:49 Автор: Андрей Моисеев




С 9 по 11 августа состоялись матчи 4-го тура РПЛ. «Зенит» выиграл у московского «Динамо» и одержал четвертую подряд победу в чемпионате.

«Краснодар» после трех ничьих на старте сезона одержал дома победу над ЦСКА, «Локомотив» переиграл на своем поле махачкалинское «Динамо».

«Спартак» в Москве не смог обыграть в Москве одного из аутсайдеров первенства «Ахмат».

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги после 4-го тура сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Турнирная таблица РПЛ на сегодня

Расписание ближайших матчей:

17 августа: 17:00 Динамо М – Крылья Советов, 19:30 Ростов – Оренбург.

18 августа: 15:00 Химки – Зенит, 17:30 ЦСКА – Локомотив, 17:30 Факел – Спартак, 20:00 Краснодар – Пари НН.

19 августа: 17:30 Акрон – Рубин, 20:00 Динамо Мх – Ахмат.
ЕЩЁ НОВОСТИ:

  • Расписание матчей пятого тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции
  • «Матч ТВ» убрал из эфира три матча второго тура РПЛ
  • Кубок России по футболу на «Матч ТВ» 15 августа – расписание матчей
  • Кто станет чемпионом России: турнирная таблица РПЛ-2023/24
  • Сезон РПЛ-2024/25 начнется битвой в Ростове-на-Дону
  • Воронежский «Факел» может временно переехать в Москву
  • Расписание полуфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России
    •



    Источник: HR Новости







    Голы Александра Овечкина в НХЛ


    Разговоры о важном: тема урока 2 сентября 2024
    Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей
    Расписание матчей пятого тура РПЛ-2024/2025, прямые трансляции
    Показать на карте Запорожскую АЭС в Энергодаре
    Показать на карте Курскую АЭС в городе Курчатов
    Показать Керчь на карте Крыма, где находится Крымский мост
    Показать на карте Курскую область в России и границу с Украиной
    Показать на карте гипермаркет «Галактика» в Донецке — фото пожара
    Граница России и Украины на карте
    Откровения фигуристки Зининой: попытка изнасилования и три попытки суицида


    © Все права защищены 2007-2024. hockeyreview@mail.ru