Турнирная таблица РПЛ 2024/2025, расписание матчей

Сегодня, 00:49 Автор: Андрей Моисеев

С 9 по 11 августа состоялись матчи 4-го тура РПЛ. «Зенит» выиграл у московского «Динамо» и одержал четвертую подряд победу в чемпионате.

«Краснодар» после трех ничьих на старте сезона одержал дома победу над ЦСКА, «Локомотив» переиграл на своем поле махачкалинское «Динамо».

«Спартак» в Москве не смог обыграть в Москве одного из аутсайдеров первенства «Ахмат».

Турнирная таблица Российской Премьер-лиги после 4-го тура сезона 2024/2025 выглядит следующим образом.

Расписание ближайших матчей:

17 августа: 17:00 Динамо М – Крылья Советов, 19:30 Ростов – Оренбург.

18 августа: 15:00 Химки – Зенит, 17:30 ЦСКА – Локомотив, 17:30 Факел – Спартак, 20:00 Краснодар – Пари НН.

19 августа: 17:30 Акрон – Рубин, 20:00 Динамо Мх – Ахмат.